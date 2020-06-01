Лукашенко строго предупредил всех "майданутых"

"Государственная безопасность — основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства", — заявил Лукашенко.
По его словам, цели, которые "преследуют тут отдельные ветродуи", заключаются в том, чтобы "устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов".
Глава государства предупредил председателя КГБ и всех, кто его услышит: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет".
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