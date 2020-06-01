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На сегодняшней встрече с главой Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко заявил, что знает о целях, которые преследуют в Беларуси "отдельные ветродуи".
Лукашенко строго предупредил всех "майданутых"
© AP / Scanpix

"Государственная безопасность — основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства", — заявил Лукашенко.

По его словам, цели, которые "преследуют тут отдельные ветродуи", заключаются в том, чтобы "устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов".

Глава государства предупредил председателя КГБ и всех, кто его услышит: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет".

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naviny.by
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