"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Беларуси] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] будут правы", - сказал Александр Лукашенко в интервью "Эху Москвы".

По его словам, если со стороны Запада последует угроза Беларуси, то "это уже будет непосредственная угроза суверенитету России". "Что такое ракеты малой и средней дальности под Смоленском, и что такое там далеко в Польше", - заметил Лукашенко.

"Вот это я и сказал на последних переговорах [с президентом РФ], - добавил белорусский президент. - Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту России вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда [с Запада] пойдут? Если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, то мы в сторону не отойдем".

Президент Беларуси попросил главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова передать всем россиянам, чтобы они не верили заявлениям, будто "Лукашенко капризный" в переговорах с Москвой. "Я ничем не отличаюсь от русского. Белорус это русский со знаком качества", - добавил он.

Президент Беларуси также посетовал, что Москва каждый год "завинчивает гайки" в отношении Минска. По его словам, дефицит в товарообороте РФ и Беларуси достиг 9 млрд долларов. "То есть мы у вас [РФ] покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это [дефицит в товарообороте] - причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос - что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?" - сказал Лукашенко.

Как утверждал Лукашенко, "с какого-то момента нашего союзного строительства... все пошло вниз". "Когда вокруг [президента России] Владимира Владимировича [Путина] образовались прагматики, рыночники, они считали, что проживем без всех, в Беларусь нам не надо, будем по-тихоньку ее там прессовать - экономика там хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее", - считает он.

"Оборона белорусов и россиян - это святое"

Президент Беларуси заявил, что РФ после распада СССР не платила за свои военные базы белорусам, передает ТАСС. "У нас на территории расположено две военные базы [РФ]. За время после рапада СССР сколько вы заплатили - ноль. Почему вы нам не заплатили, да потому, что я никогда не настаивал на этом, так как оборона белорусов и россиян - это святое", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также считает, что РФ не нуждается в новой военной базе в Беларуси, а разговоры о ее создании назвал болтовней. "Какую роль она будет играть на передовой? Зачем она вообще? Это только трата денег. Что, их некуда девать? Зачем здесь база у границы, небольшая ракета - и эта база будет выведена из строя, - сказал Лукашенко. - Это был обычный фейк, просто болтовня".

По его словам, в современной войне авиация уже не играет большой роли. "Самолет поднялся, и его практически уничтожат мгновенно. Особенно НАТО располагает таким оружием. На Украине, особенно в первые дни конфликта, сколько сбили самолетов. Зачем продвигать базу?" - сказал президент. По его словам, существует возможность разместить на белорусских военных базах российские самолеты. "Если вы хотите на нашей территории разместить самолеты, я готов их принять лично, хоть завтра", - сказал Лукашенко.

Однако при этом президент подчеркнул, что у Беларуси есть собственные отличные военные летчики, а сам он просил о поставках российских самолетов. "Я говорил, помогите мне самолетами, ведь мы форпост РФ, дайте десяток самолетов", - сказал Лукашенко. Однако, по словам Лукашенко, ему президент РФ с подачи военных ответил, что это дорого, и предложили самолеты купить.

"Я понял, я должен купить. Мы сейчас их закупаем, порядка 10-14 самолетов. У нас нет нефти и газа, отнимаем от лекарств", - заключил президент Беларуси.