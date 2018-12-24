Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 декабря на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

Александр Лукашенко отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером. "Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", — сказал президент.

Он отметил, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнерами, но и как братским, близким Беларуси государством, решения приняты. "И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", — обратил внимание глава государства.

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Президент напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие 5 лет: "Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны".

В целом, по словам главы государства, охвачен широчайший спектр вопросов: макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура. "По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства", — заявил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два "интеграционных сценария", в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

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