Александр Лукашенко отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером. "Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", — сказал президент.

Он отметил, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнерами, но и как братским, близким Беларуси государством, решения приняты. "И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", — обратил внимание глава государства.

Президент напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие 5 лет: "Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны".

В целом, по словам главы государства, охвачен широчайший спектр вопросов: макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура. "По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства", — заявил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два "интеграционных сценария", в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.