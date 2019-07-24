Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о сокращении нижнего предела наказания за антинаркотические статьи. Соответствующее сообщение появилось на сайте президента во вторник, 23 июля. Если раньше по части 2 и 3 328-й статьи УК "незаконный оборот наркотиков" нижний предел наказания составлял 5 и 8 лет, то после указа Лукашенко он сокращается до 3 и 6 лет соответственно.
Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в Беларуси ужесточили в 2015 году, когда вступил в силу президентский декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". С этого момента по 328-й статье стали привлекать к отвестственности с 14 лет.
Наказание по этой статье правозащитники и международные организации, такие как Amnesty International, называют неадекватными и чрезмерно жесткими. Вместо того, чтобы бороться с наркодилерами, власти сделали ставку на устрашение и жесткое наказания тех, кто употребляет наркотики, считают они. Тем самым многим молодым людям, единожды оступившимся, ломают жизнь.
Только за незаконное хранение или приобретение наркотиков в Беларуси можно было получить от 5 лет лишения свободы, а средний срок вынесенных судебных приговоров за эти деяния составляет 8 лет. Для сравнения - в России за них можно получить максимум до трех лет.
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