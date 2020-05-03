— Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей — какова у нас ситуация на сегодняшний день, — сказал Лукашенко.

Президент особо подчеркнул важность второго вопроса — на сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом.

— Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был доложен мне два месяца назад. Главное для нас сегодня — это лечение людей с пневмониями. У нас наблюдается (пускай на 40−50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы, — сказал он.

По его словам, в этом плане главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям.

— Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5−10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз, — сказал он.

— Не всегда тесты дают точный показатель. И уже мне из разных мест — больниц, лабораторий — приходит эта информация. Ну, на ходу делали все тесты. И уже тесты на антитела начали делать, — добавил Александр Лукашенко.

На ИВЛ более 200 человек

В Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии.

— Я смотрю каждые сутки информацию — у нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тысяч, плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет, — сказал он.

Президент также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19.

— Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Минздраву, ни к главврачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей, — отметил он.

«Смертность в стране уменьшилась»

Также Лукашенко рассказал, что накануне ему передали статистические данные с подробным анализом. За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. По его словам, «если каждый квартал будем удерживать 1,5−2%, то мы на 7−8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет».

По состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тысяч человек, от онкологии — примерно 6,4 тысяч.

— Но что меня поразило — от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств — 470. Уже почти 1 тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек — почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19, — привел статистику Лукашенко.

— Но самое главное, что число погибших снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее, — подчеркнул президент.

«Лекарств хватает»

По словам президента, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

— Все вопросы для того, чтобы лечить людей, решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски, — сказал Александр Лукашенко. — Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй — для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи.

— Лекарств, как мне министр докладывает и не только, у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами, — заявил президент.

— Врачи научились работать, и разными вариантами, — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, а Беларуси по данным на 2 мая зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на коронавирус. С начала вспышки на территории страны умерли 97 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.