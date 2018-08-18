Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров. Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. «Он находится в командировке, он в курсе дела. Будут курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко», — заявил президент. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим».

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. «Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности», — пояснил президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности — Павел Утюпин. «Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно», — отметил белорусский лидер.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. «Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективы развития, связанные с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT», — охарактеризовал нового министра глава государства.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. «Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно», — сказал президент.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. «Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в повестке дня эти вопросы стояли давно.

«Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны», — заявил белорусский лидер.

Как отметил глава государства, в Беларуси взят определенный курс. «Согласно конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости страны. «Поэтому второе направление — это независимость, обеспечение этой независимости. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения», — сказал глава государства.