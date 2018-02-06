Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук. Ранее холдин СБ — Беларусь сегодня возглавлял Павел Якубович, Белтелерадиокомпанию — Геннадий Давыдько.
Глава государства также согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ. Ранее этот пост занимал Юрий Козиятко.
«Если честно, из всех кадровых назначений, а их было, наверное, тысячи… В этом кабинете немало. Я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями, больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Но руководители, на должность которых в принципе вы заступаете, — это люди очень достойные — и Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять», — сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что Геннадий Давыдько возглавил общественное объединение «Белая Русь». «Кстати, самодостаточное общественное объединение, насколько я информирован. У них достаточно членских взносов для того, чтобы содержать себя и проводить большую благотворительную работу. Поэтому избрание его руководителем — это, наверное, шаг в правильном направлении. Это такой достойный белорус. Во многом дошлифовавший себя за 20 лет нашей независимости. Поэтому Геннадий Давыдько свою дорогу определил в нужном направлении», — считает Лукашенко.
Что касается Павла Якубовича, президент также подчеркнул, что «потерять его не должны». «У него большой кусок работы (он избран председателем общественного совета при МВД). И эту работу надо усилить. Это что-то сродни контроля за правоохранительными органами. Благо, что не я инициировал этот общественный совет при МВД, а сами милиционеры. Молодцы», — отметил глава государства.
Лукашенко считает, что общественный совет, его полномочия и функции надо сделать более широкими. «Может быть, даже усилив этот совет. Наверное, добавив туда людей. Чтобы это был такой общественный совет с контрольными функциями между общественностью и правоохранительными органами. С контрольными функциями за правоохранительными органами, возможно», — сказал он.
«Поэтому у Павла Изотовича тоже работы хватит. Я думаю, он не уйдет от своей профессиональной деятельности. И Давыдько, и он, как я уже говорил, должны в СМИ работать и сотрудничать с ними. В какой форме — надо определиться, — заявил президент. — Что касается Давыдько, я думаю, его статус надо повышать. И рассмотреть вопрос, внести предложение, о его направлении в Совет Республики сенатором. Это усилит его позиции. Я не исключаю, что и Павел Якубович сможет там работать. Нам очень нужны опытные люди. Притом люди, которые прошли этот переломный период в нашей истории — дорогу от Советского Союза к независимой Беларуси. Люди, правильно понимающие этот период и те перемены, которые произошли».
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