Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности. Иван Тертель назначен председателем КГБ Беларуси.
Напомним, до настоящего момента госсекретарем Совбеза Беларуси был Андрей Равков, а Валерий Вакульчик возглавлял КГБ.
Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности Беларуси 20 января этого года. До этого он пять лет был министром обороны Беларуси.
Валерий Вакульчик восемь лет был председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. До этого он полтора года возглавлял Следственный комитет.
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