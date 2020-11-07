Лукашенко счел запуск БелАЭС историческим моментом

Александр Лукашенко счел запуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) под Островцом, дискуссии вокруг строительства которой не утихают, историческим моментом в жизни Беларуси. Слова белорусского правителя во время посещения станции приводит в субботу, 7 ноября, агентство БелТА.
"Исторический момент - страна становится ядерной державой", - заявил он, имея в виду использование мирного атома и подключение первого блока АЭС к объединенной энергосистеме страны.
"Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока", - уточнил Лукашенко.
Литва направила Минску ноту протеста
Как передало агентство "Интерфакс", на церемонии повышения мощности первого энергоблока, подключенного к энергосистеме страны 3 ноября, присутствовал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Генеральным подрядчиком АЭС является отделение "Росатома" - "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.
Между тем Литва уже направила Минску ноту протеста в связи с подключением энергоблока. В документе, в частности, осуждаются "безответственные действия" белорусских властей, которые создают "ядерную и экологическую угрозу" не только для Беларуси и Литвы, но и для Европы в целом.
Сразу же после запуска первого энергоблока АЭС под Островцом Литва отказалась от поставок электроэнергии из Беларуси и призвала остальные страны ЕС последовать ее примеру.
Планы строительства первой атомной электростанции в Беларуси возникли еще в 2011 году, а непосредственное возведение началось в 2013 году. Необходимость ее запуска белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.
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