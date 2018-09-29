Лукашенко: С подачи Запада разрушается система международной торговли

Мировые рыночные отношения сегодня "все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами", заявил Александр Лукашенко 28 сентября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Душанбе (Таджикистан).
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

"Неизменным приоритетом членства Беларуси в СНГ остается укрепление экономического сотрудничества. Сегодня мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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"Только сообща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам. С одной стороны, мы должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С другой — активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную кооперацию, в целом ответить консолидацией и повышением роли Содружества как регионального игрока", — подчеркнул официальный белорусский лидер.

По его мнению, сейчас в СНГ отсутствует общее видение и "генеральный" план развития организации. "Не удалось до конца сформулировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции наших стран. В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии концепции дальнейшего развития СНГ. Предлагаю поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок. Он может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества. Необходимо разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года", — сказал Лукашенко.

Он убежден, что в концепции следует закрепить современные ориентиры, определить общие точки экономического роста. "Считаю, что нашей межпарламентской ассамблее также необходимо плотно подключиться к данной работе. Полагаю, что взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с экономическим поясом шелкового пути", — подчеркнул белорусский руководитель.

Стабильным отношениям между государствами СНГ будет способствовать широкий диалог Содружества с Евразийским экономическим союзом, уверен он. Лукашенко предложил активизировать подготовку к подписанию обновленного меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и исполкомом СНГ.

БелаПАН
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