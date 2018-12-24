Александр Лукашенко считает, что переговоры 25 декабря в Москве с Владимиром Путиным будут непростыми. Об этом он заявил 24 декабря в Минске на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.
Baltarusijoje viešintis Putinas apsilankė prezidento Lukašenkos tėviškėje
© Sputnik / Scanpix

На совещании присутствовали премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр иностранных дел Владимир Макей, посол Беларуси в России Игорь Петришенко, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик и другие официальные лица.

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Лукашенко напомнил, что в апреле 2017 года на переговорах в Санкт-Петербурге главы двух стран договорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы: "Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, мы договорились о ценообразовании".

"Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра мы потеряли почти 4,5 млрд долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на 10,5 млрд долларов", — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, ему лично было обещано, что Россия никогда не пойдет на ухудшение экономической ситуации в Беларуси и компенсирует потери от налогового маневра.

"Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали всё, было принято решение", — сказал белорусский президент.

"И потом вдруг всё остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе всё было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?" — сказал Лукашенко.

По его мнению, вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

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