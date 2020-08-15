"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит", — отметил белорусский лидер.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", — заявил Александр Лукашенко.

Отметим, что нет подтверждения помощи со стороны России. Пресс-служба Путина лишь подтвердила разговор президентов.

Напомним, что Лукашенко анонсировал разговор с Путиным: "Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларусии. Защита сегодня Беларусии — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства".