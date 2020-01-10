Лукашенко: Россия предложила Беларуси покупать нефть по цене выше мировой

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — цитирует президента Telegram-канал ATN-NEWS.

Глава государства также прокомментировал переговоры с Россией о цене на газ. При этом президент отметил, что ситуацию, когда «Газпром» зарабатывает на Беларуси почти в три раза больше, чем на Германии, назвать «нормальной» не получается.

«Мы решили на сегодня, что эти два месяца, пока мы не договоримся — это было предложение Владимира Путина — будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомнил, что, когда мы шли на продажу „Белтрансгаза“ в 2011 году, была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на российскую цену по газу. Кто-то это забыл, но я помню. И я настаиваю, чтобы это было реализовано», — цитирует президента «Звязда».

Александр Лукашенко пообещал, что в более подходящее время подробно расскажет общественности о том, что происходит в мире и, в частности, про отношения с Россией.

Он также отметил, что если договориться с Россией по ценам на нефть и газ не удастся — катастрофы не произойдет.

«По-разному могут устраивать пляски, свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне — наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией о том, о чем я только что сказал. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем», — заявил президент.

Лукашенко подверг критике реакцию оппозиции на ситуацию с поставками энергоносителей: «Многие наши „свядомыя“, проснувшись вдруг (потеря суверенитета!), встали, вдруг проснулись и закричали: „А навошта нам было вообще, надо было еще тогда, лет 20 тому назад, пойти на мировые цены и отказаться от России?“ Вы знаете, если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились».

Битва за цены на энергоносители

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса».

Протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года Минск и Москва подписали 31 декабря 2019 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале газ в Беларусь будет поставляться по цене 2019 года — $ 127 за 1 тыс. куб. м.

Александр Лукашенко ранее не раз заявлял, что справедливой для Беларуси была бы цена, по которой газ покупает Смоленская область.