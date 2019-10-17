"Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (на Западе. — ред.) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика", — сказал официальный лидер 17 октября на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
"На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?" — задался вопросом Лукашенко.
Он отметил, что схожие проблемы появились и в торговле с Россией, но они носят временный характер. "Мы решим эти вопросы. Мы по крайней мере на одном языке разговариваем", — сказал президент Беларуси.
"Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать", — продолжил он.
Лукашенко отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и в этом нет никакой конспирологии. "Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Лукашенко: Россия — это больше, чем страна, это идеология, и ее из меня не выбить (3)
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