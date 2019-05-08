Как сказано в поздравлении Владимиру Путину, 9 мая белорусы и россияне с "глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы", а также чтят память погибших.
Лукашенко уверен, что "свято хранимая память о Великой Отечественной войне2 будет и далее содействовать укреплению единства белорусов и россиян.
Ранее президент поздравил белорусский народ с Днем Победы.
Лукашенко рассказал Путину об укреплении единства белорусов и россиян
По мнению Александра Лукашенко , память о подвиге,...
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