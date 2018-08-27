"Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики", — отметил глава белорусского государства.
В интервью были подняты актуальные и интересующие многих вопросы. Например, какие темы обсуждались на недавней встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи? Или почему белорусский лидер не поехал с российским коллегой на турнир по самбо? Как в целом на данный момент у Беларуси обстоят отношения с Россией и есть ли в них некая напряженность?
Были затронуты и персоналии: Александр Лукашенко поделился в интервью мнением об американском лидере Дональде Трампе и назначенном на днях новом после РФ в Беларуси Михаиле Бабиче.
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