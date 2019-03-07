Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем женщин.
© K.Stalnionytės nuotr.

"Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за ее пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения", — говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном его пресс-службой.

Глава государства поблагодарил белорусок за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье. Он считает, что женщины делают мир добрее, обеспечивая его духовное единство и стабильность.

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