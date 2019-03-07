"Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за ее пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения", — говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном его пресс-службой.
Глава государства поблагодарил белорусок за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье. Он считает, что женщины делают мир добрее, обеспечивая его духовное единство и стабильность.
Лукашенко рассказал о "несравненной красоте" белорусок (1)
Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем...
Гражданина Литвы высылают из Беларуси за 29 нарушений ПДД (4)
По национальности Юрий Насачев русский, по паспорту —...
Глава МИД РБ: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС, но там должны немного пошевелиться (6)
Беларусь видит возможность для скорейшего подписания...
Лукашенко раскритиковал евразийскую интеграцию (3)
В евразийской интеграции отсутствует прогресс, заявил...
Лукашенко: Если Беларусь признает Крым российским, украинцы плюнут в мою сторону (23)
Беларусь не может признать Крым российским, поскольку...
TOP новостей
Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (26)
Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...
Президент Литвы - президенту Грузии: "Ваша страна оставлена один на один с Россией" (25)
Находящаяся в Вильнюсе с визитом президент Грузии...
Предложение ресторана клиентам: не понравилась еда - не плати
В сфере общепита, где наблюдается большая конкуренция,...
Торговые сети в Литве призывают отказаться от продажи живой рыбы (8)
Неправительственная организация "Пустые клетки"...
Swedbank вводит лимит - при помощи карты кодов можно перевести 100 евро в день (5)
Чтобы побудить жителей Литвы подключаться к...