Лукашенко рассказал, на примере кого будет воспитывать детей

Он назвал главный официальный праздник страны объединяющим в стремлении к миру, согласию и сохранению героической летописи Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что война затронула каждую белорусскую семью, принеся горе и нечеловеческие страдания. В то же время, отметил президент, она "пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину".
Глава государства заявил, что "мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений", а также на примере героев "воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси".
В этом году военный парад в честь Дня независимости (официально отмечается в Беларуси 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков) пройдет вечером.
В нем примут участие 25 парадных расчетов (более четырех тысяч человек), боевая техника и авиация.
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