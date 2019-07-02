По мнению Александра Лукашенко, победа в Великой Отечественной войне стало символом непокоренности белорусского народа. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.
Aliaksandras Lukašenka
© AFP/Scanpix

Он назвал главный официальный праздник страны объединяющим в стремлении к миру, согласию и сохранению героической летописи Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что война затронула каждую белорусскую семью, принеся горе и нечеловеческие страдания. В то же время, отметил президент, она "пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину".

Статьи по теме:
Макей: Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в союзный договор  (2)
Экс-кандидат в президенты Беларуси - главе МИД Литвы: Что делать, когда картина сгорит?  (10)

Глава государства заявил, что "мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений", а также на примере героев "воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси".

В этом году военный парад в честь Дня независимости (официально отмечается в Беларуси 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков) пройдет вечером.

В нем примут участие 25 парадных расчетов (более четырех тысяч человек), боевая техника и авиация.

Статьи по теме:

Белорусские диссиденты в открытом письме призывают Науседу не заблуждаться насчёт Лукашенко (286)

Белорусские диссиденты направили открытое письмо...

"Беларуси выпала честь стоять у истоков": Лукашенко открыл Европейские игры-2019 (4)

На минском стадионе "Динамо" в ночь на 22 июня...

"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (442)

Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...

Беларусь

Лукашенко рассказал, на примере кого будет воспитывать детей

По мнению Александра Лукашенко , победа в Великой...

Транспортный коллапс вернулся на границу Беларуси с Литвой (3)

Почти тысячи большегрузных автомобилей стоит в...

В Беларуси Путину пришлось стоя слушать гимн Украины (82)

Президент России во время визита в Беларусь посетил...

Армия Беларуси повышает боевой уровень, переделывая советское "железо" (1)

За счет модернизации советских реактивных систем...

Президент Международного олимпийского комитета прилетел в Минск впервые с 1992 года

Томас Бах прибыл в Национальный аэропорт "Минск" рейсом...

TOP новостей

В Литве из-за засухи собираются объявить экстремальную ситуацию (1)

Правительство Литвы собирается объявить...

В фейсбуке распространяют фото из Швянтои: отдыхающие часов не наблюдают (25)

В начале прошлого года в Литве вступил в силу новый...

Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон Специально для DELFI (105)

Встреча в пятницу 28 июня на саммите G20 в Осаке ( Япония )...

В Вильнюсе и Каунасе организуют экскурсии по местам съёмок сериала "Чернобыль" (1)

В Каунасе планируется организовать экскурсии по...

Из центра Вильнюса перенесли символ ужаса царской России (86)

1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы увезли последних...