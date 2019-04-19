Лукашенко рассказал, когда пройдут президентские и парламентские выборы

Лукашенко подчеркнул, что не собирается переносить дату президентских выборов в угоду себе.

— Мы не будем ориентироваться на какой-то подходящий или неподходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 20-м году они и произойдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, устраивать политические игры под одну какую-то фигуру.

По словам президента, избирательная кампания должна пройти спокойно и организованно.

— В этом году состоятся выборы в Палату представителей. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя. Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день. К этой дате будем близко ориентироваться без всяких идеологических посылов. Если кому-то хочется идеологии, пожалуйста — кто-то будет критиковать, нападать, кто-то будет защищаться, а кто-то скажет, что в истории это было, и отказываться от этого нельзя.

Лукашенко напомнил, что накануне Октябрьской революции «наша империя ввязалась непонятно в какие войны», а народ довели до нищеты, и из этого сегодняшней власти надо делать выводы.

По словам президента, Беларуси нужен активный и мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь и ветераны.

— Но только без дури. Без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего. Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы.

Лукашенко отметил, что будущий состав парламента станет «эпицентром» выработки новой Конституции.

— Нам — будущим парламентариям и мне — ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны.

Что теперь

Учитывая, что 7 ноября — четверг, а по традиции основной день голосования в Беларуси проходит в воскресенье, выборы в парламент могут пройти 3 или 10 ноября. Значит, выдвижение кандидатов в депутаты начнется в конце августа или первых числах сентября. Это могут делать партии, трудовые коллективы и отдельные кандидаты путем сбора 1000 подписей.

В конце сентября-начале октября пройдет десятидневный этап регистрации кандидатов. А за пять дней до выборов стартует досрочное голосование.

Президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Их должна назначить Палата представителей.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла, что закон не запрещает совмещать две кампании, но «у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какими иными выборами». «Если бы у меня спросили, я бы обозначила воскресенье — 1 декабря. Как раз все вернутся на свои рабочие места в конце августа, можно будет заняться и политикой, — сказала Ермошина, не уточнив, о каких выборах идет речь.

Кто хочет идти в президенты

О своих планах выдвигаться в президенты уже заявили сам Александр Лукашенко (для него это заход на шестой срок), первый зампред ЛДП Олег Гайдукевич, депутат и глава «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим. Своего кандидата планирует выдвинуть кампания «Говори правду», скорее всего, одного из своих лидеров — Татьяну Короткевич или Андрея Дмитриева.

Кроме того, через праймериз (предварительные выборы) своего кандидата хочет выдвинуть правоцентристская коалиция. У них пока три претендента — лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, и.о. лидера ОГП Николай Козлов и сопредседатель БХД Павел Северинец. «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть кандидатом в президенты Николая Статкевича, но его вряд ли зарегистрируют, учитывая неснятую судимость.