Он рассказал, что Домрачева, когда она маленечкая была, начинала здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала», - заявил Лукашенко.
Напомним, ранее глава государства рассказывал, как кормил булочками Викторию Азаренко.
Так, 12 сентября 2013 года, во время посещения Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, заметил, что в одно время с Азаренко начинали играть в теннис.
"Она, помнишь, пацаночкой, и смотрела, за Тетериным бежала: «Покажите, как президент играет". "Сергей, булочки занеси ей, там накорми ее". Он ее все время подкармливал из нашего рациона, что мы с собой брали туда ужинать. Я как сейчас помню. Вот такая маленькая была еще. Ну, научилась играть? И у нее характер был, у нее воля была: "Вот я буду играть". И она научилась играть", - заметил глава государства.
Как сообщается, на состязание глава государства приехал не на лимузине, а на лыжероллерах. На проспекте Победителей он принял участие в эстафете. За его команду выступали олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.
По традиции выступление в гонке завершал Лукашенко. Команда НОК одержала победу.
Вторыми к финишу пришли представители сборной Министерства спорта и туризма. Комитету государственной безопасности досталось третье место.
Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах
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