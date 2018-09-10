Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах

Он рассказал, что Домрачева, когда она маленечкая была, начинала здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала», - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее глава государства рассказывал, как кормил булочками Викторию Азаренко.

Так, 12 сентября 2013 года, во время посещения Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, заметил, что в одно время с Азаренко начинали играть в теннис.

"Она, помнишь, пацаночкой, и смотрела, за Тетериным бежала: «Покажите, как президент играет". "Сергей, булочки занеси ей, там накорми ее". Он ее все время подкармливал из нашего рациона, что мы с собой брали туда ужинать. Я как сейчас помню. Вот такая маленькая была еще. Ну, научилась играть? И у нее характер был, у нее воля была: "Вот я буду играть". И она научилась играть", - заметил глава государства.

Как сообщается, на состязание глава государства приехал не на лимузине, а на лыжероллерах. На проспекте Победителей он принял участие в эстафете. За его команду выступали олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.

По традиции выступление в гонке завершал Лукашенко. Команда НОК одержала победу.

Вторыми к финишу пришли представители сборной Министерства спорта и туризма. Комитету государственной безопасности досталось третье место.