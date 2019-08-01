Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с Шавкатом Мирзиеевым, которые проходят во Дворце независимости, сообщает пресс-служба Лукашенко.
© Фото - пресс-служба президента Беларуси

«Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений», — сказал Лукашенко.

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В то же время он подчеркнул, что товарооборот между странами (почти 160 млн долларов за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. Беларусь и Узбекистан, уверен он, обладают гораздо большими возможностями.

Лукашенко рассказал, что считает "фишкой" визита президента Узбекистана в Беларусь
© Фото пресс-службы президента Беларуси

Главы государств накануне провели встречу в государственной резиденции «Заславль». Александр Лукашенко немного приоткрыл занавес этих неформальных переговоров: «Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что более половины времени уделили нашим отношениям и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. К нашему удивлению, обнаружили абсолютно схожие тенденции: вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны наши преимущества и наши проблемы. Этому мы вчера уделили большое внимание в наших переговорах».

Лукашенко отметил, что «фишкой» визита президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. Кроме того, перед визитом главы Узбекистана в Минске был установлен бюст поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои.

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Впечатлить белорусского лидера получилось у коллеги из Узбекистана, пишет портал Трибуна. В пятницу Шавкат Мирзиеев, который прилетел с официальным визитом в Беларусь, в неформальной обстановке встретился с Александром Григорьевичем в резиденции «Заславль». По традиции состоялся обмен подарками. Мирзиеев получил панно «Беларус», белорусскую вышиванку и статуэтку зубра, а Лукашенко – здоровенную статую себя в хоккейной форме. Вау!

Лукашенко рассказал, что считает "фишкой" визита президента Узбекистана в Беларусь
© Фото пресс-службы президента Беларуси

Президенту подарок очень понравился.

«Ну, молодцы! Здорово сделали. Спасибо-спасибо!» – радостно охал Лукашенко.

«Я вот постарался», – скромно отвечал Мирзиеев.

Потом лидеры Беларуси и Узбекистана тепло обнялись и отправились беседовать в беседку, которая «прибыла из Ташкента».

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