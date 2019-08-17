У президента Беларуси Александра Лукашенко на столе всегда есть мёд. Об этом глава государства рассказал во время посещения одного из лесхозов в рамках рабочей поездки в Стародорожский район.
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

"У меня две пасеки: 40, а вторая — 50 семей. Мёд у меня всегда на столе — утром, в обед и вечером ложку. Большую ложку", — сказал Лукашенко, сообщает СТВ.

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