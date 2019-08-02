Лукашенко расширил безвизовую территорию в Гродненской и Брестской областях

«Глава государства принял решение и подписал указ о расширении этих территорий в Гродненской и Брестской областях, — заявил Румас в эфире телеканала «Беларусь 1». — Эти меры будут способствовать развитию туризма. Мы информировали главу государства о той положительной роли, которую сыграли предыдущие решения о безвизовом въезде в эти территории. Сейчас принято решение расширить эти территории. Мы также ожидаем увеличения количества туристов, которые будут посещать Беларусь без виз».
Безвизовый порядок въезда и временного пребывания в течение трех суток в Беловежской пуще и парке «Августовский канал» с прилегающими территориями был установлен указами президента от 9 марта 2015 года и от 23 августа 2016-го. С 2018 года срок безвизового пребывания иностранных туристов продлили до 10 дней.
Зарубежным туристам, прибывшим в парк «Августовский канал», разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, посетителям национального парка «Беловежская пуща» — на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области).
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