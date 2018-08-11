"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил Александр Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.

Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.

"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем, - добавил президент Белоруссии. - Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами" (Claas Lexion - комбайны немецкого производства. - Прим. NEWSru.com) и так далее, и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно".

По словам президента Белоруссии, Москва "всячески поддерживает, субсидирует" российского производителя сельхозтехники компанию "Ростсельмаш", и этим нарушает договоренности, заключенные в рамках ЕАЭС.

"Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий.

"Мы, насколько можем, поддержим ваше предприятие ("Гомсельмаш". - Прим. "Интерфакса"). Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников. Их мой друг президент России называет партнерами, а я называю нашими, как минимум, соперниками", - отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что в сложившихся условиях ОАО "Гомсельмаш" удастся превзойти своих конкурентов. В связи с этим глава государства особо акцентировал внимание на необходимости дальнейшего улучшения качества продукции, повышения ее надежности, на разработке различных новинок, которые будут востребованы не только в Белоруссии, но и за ее пределами, поиске новых рынков сбыта и источников обеспечения устойчивой работы.

Добавим, что эти и другие резкие заявления Лукашенко в адрес России прозвучали в тот день, когда появилась непроверенная информация о том, что РФ якобы приостановила предоставление кредитов Белоруссии и намерена ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с IV квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета. Российская сторона также намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого РФ Евразийского фонда, а также госкредита на 2019 год, сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительную записку "Белнефтехима".

Однако в Минфине РФ уже опровергли слухи о прекращении кредитования Белоруссии, сообщает ТАСС.

Промышленность ориентируют на модернизацию старой техники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники, сообщила пресс-служба главы государства.

"В первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов, как МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаш", - говорится в сообщении, опубликованном после посещения президентом ОАО "Гомсельмаш".

Лукашенко обратил внимание на то, что приведение в порядок параллельно с определенной модернизацией старой техники, которая была бы востребована не только в Белоруссии, но и в сопредельных странах - России, Украине, могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО "Гомсельмаш".

С другой стороны, это было бы выгодно и самим сельхозпредприятиям, которые могли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой.

"Гомсельмаш" уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках Гомельского региона. "Нам надо эту программу закрутить в масштабах всей страны", - сказал президент.

Он поручил за зиму проработать соответствующие вопросы и с 1 января начать практическую реализацию этой задачи.