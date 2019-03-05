Лукашенко раскритиковал евразийскую интеграцию

В евразийской интеграции отсутствует прогресс, заявил белорусский президент на совещании по вопросу участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.
Alexander Lukashenko
© Reuters / Scanpix

"Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования, а отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой".

Статьи по теме:
Лукашенко: Если Беларусь признает Крым российским, украинцы плюнут в мою сторону  (14)
Лукашенко не исключил введения общей валюты в Союзном государстве  (80)

Перед ЕАЭС ставились и другие важные цели, напомнил Лукашенко, — это создание общего рынка и равных условий. "Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции", — сказал он.

По словам Лукашенко, ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ, где хорошо знают белорусскую продукцию. "Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения", — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что важным вопросом международного взаимодействия для Беларуси является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. "Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом.

Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — добавил Лукашенко. — С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос — назначение генерального секретаря".

О кандидатуре генсекретаря в ОДКБ не могут договорится уже несколько месяцев. Предыдущий генсек, представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван с должности 2 ноября 2018 года после предъявления уголовного обвинения.

Лукашенко также отметил, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. "Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи "интеграции интеграций". Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", — считает он.

Сейчас, по словам главы государства, происходит обратное — подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот. "К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", — заявил Лукашенко.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Лукашенко: ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы (5)

В сфере демографической безопасности Беларусь...

Лукашенко: если ЕС имеет вопросы к Беларуси — говорите открыто (9)

Как отметил он на встрече 18 февраля с еврокомиссаром по...

Путин после разговора с Лукашенко заявил, что в мире нет независимых стран (20)

Президент России Владимир Путин после переговоров с...

Лукашенко и Путин в Сочи тонко потроллили друг друга (7)

Итак, Александру Лукашенко в Сочи предложили...

Беларусь

Лукашенко раскритиковал евразийскую интеграцию

В евразийской интеграции отсутствует прогресс, заявил...

Лукашенко: Если Беларусь признает Крым российским, украинцы плюнут в мою сторону (14)

Беларусь не может признать Крым российским, поскольку...

Главный редактор портала TUT.by приговорена к штрафу в 300 базовых величин

Главный редактор tut.by Марина Золотова признана виновной...

Лукашенко не исключил введения общей валюты в Союзном государстве (80)

Глава Беларуси выступил за то, чтобы общей валютой РФ и...

Польша отменила упрощенные "закупочные" визы для белорусов. Остановится ли шоп-туризм? (6)

Польша отменила категорию виз "за покупками", но...

TOP новостей

Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (3)

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...

Идея для Литвы: из Вильнюса в Каунас за 15 минут (95)

Поездка из Вильнюса в Каунасский аэропорт...

Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (11)

Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...

Евробарометр: жители Литвы остаются самыми большими оптимистами по поводу ЕС (14)

Жители Литвы больше всех жителей других стран - членов...

В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (1)

В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...