Лукашенко раскритиковал евразийскую интеграцию

"Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования, а отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой".

Перед ЕАЭС ставились и другие важные цели, напомнил Лукашенко, — это создание общего рынка и равных условий. "Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции", — сказал он.

По словам Лукашенко, ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ, где хорошо знают белорусскую продукцию. "Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения", — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что важным вопросом международного взаимодействия для Беларуси является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. "Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом.

Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — добавил Лукашенко. — С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос — назначение генерального секретаря".

О кандидатуре генсекретаря в ОДКБ не могут договорится уже несколько месяцев. Предыдущий генсек, представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван с должности 2 ноября 2018 года после предъявления уголовного обвинения.

Лукашенко также отметил, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. "Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи "интеграции интеграций". Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", — считает он.

Сейчас, по словам главы государства, происходит обратное — подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот. "К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", — заявил Лукашенко.