Александр Лукашенко и Владимир Путин публично поспорили о ценах на энергоносители на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
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Путин обратил внимание, что цена на газ для Беларуси составляет 129 долларов (будет — 127), а для Германии — 250 долларов.

Путин: Сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. Для Беларуси и не должно быть 250 долларов за тысячу кубов за газ. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, было бы не 127 долларов и не 129, а 200. Вот в чем разница. Но…

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Лукашенко: Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде бы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ​​ситуацию. Они [Германия] имеют 200 долларов, а мы 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо.

Путин: Да-а-а…

Лукашенко: Поэтому у них и цена такая. Вот.

Путин: Но если бы была рыночная для Беларуси, не было бы 129 или 127, а было бы под 200. Вот в чем все дело. Но давайте после подискутируем в закрытом режиме.

Лукашенко: Хорошо.

После этого Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска.

"Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого", — признался Лукашенко.

"Наша Нiва"
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