"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".
По словам Лукашенко, на недавней встрече с Владимиром Путиным в Сочи он просил его о некоторых типах вооружений.
"Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но — не самые слабые", — добавил Лукашенко.
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