Главным достоянием страны назвал детей Александр Лукашенко. "Это не просто красивые слова, за этими словами — искренняя любовь, желание заботиться и защищать. Это естественные эмоции, которые вызывают наши малыши и детишки постарше", — отметил глава государства.

Он признался, что для меня лично присутствовать на детских новогодних праздниках — "это волнительная миссия: ничто в жизни не приносит такую радость, как возможность подарить детям сказку, увидеть улыбку и радость в глазах детей".

"Для меня как для президента это счастье — в миллионах детей, живущих в нашей стране", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что нет ничего важнее, чем мирное и счастливое детство подрастающего поколения.

"В прошлом году все больше и больше журналисты всей планеты показывали глаза настороженных, испуганных детей по причине взрывов от бомб и снарядов. Это уже не детство. И это уже даже не молодость этих детей — это их старение, вызванное неразберихой, связанной со взрослыми", — считает Лукашенко.

"Поэтому главное — это мирное и счастливое детство. И мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы мирное детство было у вас, потому что тогда и у ваших детей будет такое же счастливое детство", — отметил официальный лидер.

Он обратил внимание, что у ребят впереди еще очень много интересного, их ждет увлекательнейшая жизнь.

"И очень хочется, чтобы вы понимали ценность всего того, что подарила вам судьба, самой жизни, независимой страны, мирного неба, хороших людей, которые в нужный момент встретились и будут постоянно встречаться на вашем долгом пути", — добавил Лукашенко.

Он пожелал детям веселых зимних каникул и счастливого Нового года.

"Вы постарайтесь эти каникулы использовать так, чтобы через несколько дней, когда они закончатся, вы почувствовали, что стали на полступенечки выше, мудрее, чему-то научились. Пусть этот новый год подарит вам много поводов для хорошего настроения, исполнит заветные мечты и желания", — добавил он.

Также глава государства поздравил с Новым годом родителей и педагогов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.