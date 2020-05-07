"Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь, там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье", — сказал глава государства.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно высказывал мнение, что опасность коронавируса преувеличена, а бороться с ним предлагал "нетрадиционными" способами. В частности, президент называл ситуацию с коронавирусом "психозом". Он рекомендовал белорусам "лечиться" от коронавируса спиртным, баней и сельхозработами.
Позднее глава государства добавил, что изоляция в "тухлых квартирах, в атмосфере вирусов" убивает людей. По его словам, при респираторных заболеваниях нужно наоборот "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение".
Когда же в Белоруссии за неделю собрали более 150 тысяч подписей под петицией с требованием срочно ввести в республике карантин по коронавирусу и отправили ее во Всемирную организацию здравоохранения, Лукашенко привел еще один довод против него. "Как у нас тут разглагольствуют кругом — карантин, комендантский час и прочее… Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" — заявил глава государства.
По его словам, "уже все талдычат" о "голоде в недалекой перспективе", поэтому в Белоруссии необходимо в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь", — заключил белорусский лидер.
По последним данным Минздрава Белоруссии, в стране нашли 18 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них умерли 107 пациентов. В ВОЗ связали быстрое развитие эпидемии коронавируса в Белоруссии с отсутствием "мер физического дистанцирования".
Карантин в стране не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля была возобновлена учеба в школах. А 25 апреля власти страны вывели больше двух миллионов граждан на общереспубликанский субботник. В нем участвовали лично президент Александр Лукашенко и другие чиновники. На опубликованных фото и видео видно, что участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Глава государства представил субботник как своеобразное жертвоприношение с целью умилостивить высшие силы, наславшие на мир коронавирус. "Я когда-то сказал, что Он [Господь] увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове [имеется в виду пандемия коронавируса]. Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", — пояснил Александр Лукашенко.
В настоящее время в Белоруссии идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. В этих условиях, когда власти игнорируют угрозу, в стране начал действовать "народный карантин". Многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.
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