Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, пригрозил протестующим в Беларуси ужесточением силовых действий, поскольку, по его словам, властям "отступать некуда". Соответствующее заявление белорусский правитель сделал на представлении коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему… он должен уйти оттуда как минимум без рук", - сказал он. По словам Лукашенко, "с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем". "Мы отступать не собираемся", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко также заявил, что не собирается бежать из Беларуси под давлением оппозиции. "Если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул", - цитирует его агентство БелТА.

Коллеги сообщили о возможном задержании доцента Дулиной

Между тем, по данным Telegram-канала "МГЛУ за Свободу", коллеги сообщили о возможном задержании 30 октября доцента кафедры итальянского языка Минского государственного лингвистического университета Натальи Дулиной. По данным портала Tut.by, Дулина не пришла на интервью с одним из его внештатных корреспондентов. С ее номера пришло сообщение "чуть-чуть опоздаю", после чего связь с ней прервалась, телефон отключен.

Ранее Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в акциях протеста, которые власти считают несанкционированными.

До этого студенты крупнейших вузов Беларуси приняли активное участие во всеобщей забастовке, объявленной одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. К акции присоединились, в частности, студенты БГУ, БНТУ, БГУИР и МГЛУ. Милиция применила спецтехнику для разгона студентов, последовали жесткие задержания.

Дулина - одна из преподавателей МГЛУ, решивших поддержать забастовку.



Протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.