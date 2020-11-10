Лукашенко пригрозил ликвидацией частным предприятиям, если они не создадут профсоюзы

"Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация", - заявил он на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, пообещав профсоюзам поддержку на всех уровнях.
Лукашенко отметил, что сам в свое время руководил первичной профсоюзной организацией, а потому хорошо знаком с ситуацией, когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней: "С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой - интересы руководства предприятия", - цитирует его агентство БелТА.
Он заявил, что на страну в целом осуществляется "давление". "А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, - на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться", - сказал Лукашенко, предложив "не держать" тех, кто захочет выйти из профсоюзов или вообще уехать из страны.
"Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?" - задался риторическим вопросом Лукашенко.
В конце октября МВД Беларуси сообщило, что с сентября около 10 тысяч граждан страны уехали в Польшу, на Украину - 3 тысячи человек, в Литву и Латвию - около 500. В правительстве Беларуси заявили, что речь идет о трудовой миграции, а причиной того, что люди не возвращаются, считают карантинные меры.
Лукашенко неоднократно презрительно отзывался о представителях бизнеса. В июне он заявлял, что предприниматели якобы увольняют людей, которые его поддерживают, и поручил контролирующим органам "прошерстить пузатых буржуев". В конце августа, в разгар общенациональных протестов, он заявил о необходимости взять под контроль сферу экономики. По его словам, предприятия должны демонстрировать лояльность государственной власти, а с "частниками", которые "подло себя ведут", необходимо разобраться.
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