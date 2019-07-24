Президент Польши Анджей Дуда пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила белорусским СМИ пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, вопрос о визите еще не решен, и пока рано говорить, поедет ли Лукашенко в Польшу.

Путина не позвали

Мероприятие, посвященные началу Второй мировой войны проходят в Польше ежегодно. На них обычно приглашают лидеров стран ЕС, НАТО и "Восточного партнерства". Ожидается, что в этом году в Польшу, в частности, приедут президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Участие официальной делегации Украины, также получившей приглашения от Анджея Дуды, подтвердили и офисе президента Владимира Зеленского.

18 июля стало известно, что Польша не направила официальное приглашение президенту России Владимиру Путину. "Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - заявил в интервью польскому радио вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.

СССР и Германия разделили Польшу

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения немецкого вермахта в Польшу после провокации в Глайвице, во время которой эсэсовцы, переодетые в польскую военную форму, напали на радиостанцию в городке на польско-германской границе. 17 сентября в соответствии с условиями секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией, Советский Союз, под предлогом необходимости "взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси", ввел свои войска в восточные районы Польши.