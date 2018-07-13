На днях Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Там он посетил колхоз "Родина", агрогородок Вишов и местный музей.

По информации издания, Лукашенко случайно встретил Василевич среди экскурсантов музея. В какой-то момент он позвал девушку и предложил присесть за стол первого председателя хoзяйства.

"Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" смотреться", - сказал президент. На уточняющий вопрос девушки, глава государства пояснил: "В "Купаловское" поедешь". И протянул девушке деревянные счеты: "Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать. Или вас не учили уже?".

Сюжет о поездке президента показал телеканал ОНТ.

Позже Василевич заявила, что готова к работе в агрохолдинге, если Лукашенко не пошутил.

"Я готова на самом деле. Правда, у меня двухлетний контракт и после его окончания, если Александр Григорьевич не пошутил, то я готова приступить к исполнению обязанностей", - приводят слова девушки журналисты.

20-летняя Мария Василевич стала обладательницей титула "Мисс Беларусь-2018" в мае этого года. Она является студенткой Белорусского государственного экономического университета. Ранее девушка заявляла СМИ, что после его окончания намерена продолжить учебу в магистратуре, заниматься благотворительностью, а также мечтает стать телеведущей.