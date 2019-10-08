Президент напомнил, что несколько дней назад вернулся из Житомира, где проходил Форум регионов.
— С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины — настоящий, крепкий человек, патриот своей страны. Абсолютно нормальный политик, готовый решить эту проблему. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы в этом его поддерживаем, — заявил Лукашенко.
Президент добавил: в Беларуси рады, что в процессе по достижению мира на востоке Украины появился прогресс — прошел обмен пленными, подписана «формула Штайнмайера».
— Но если кто-то думает, что лед тронулся, то нет. И он не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, оставили один на один с этими проблемами. Посмотрите, что творится в Киеве, новую власть хотят придавить. Только камни со всех сторон бросают в этого молодого человека. И если эта «нормандская четверка» чего-то стоит, то давно надо было собраться ей и решать. Но там ничего не решают, я был в этом процессе, я знаю, как это. При этом я своего мнения не скрываю: без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, — заявил Лукашенко.
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