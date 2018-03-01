«Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», — отметил Александр Лукашенко.
«Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос», — сказал президент.
Речь идет о том, что в прошлом году Россия активно ввозила сухое молоко и возникла проблема затоваривания складов. При этом Беларусь была далеко не лидером, заняв по объемам ввоза в Россию сухого обезжиренного молока скромное пятое место. Причем большие объемы (в пять раз больше, чем из Беларуси) шли в РФ из весьма отдаленных регионов — Австралии и Новой Зеландии. По поставкам сухого цельного молока Беларусь была восьмой, поставив в разы меньше, чем Новая Зеландия.
Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы. В пользу этой версии и то, что ограничения Россия ввела лишь на белорусское сырье — к сделанным из него же готовым продуктам претензии и ограничения по-прежнему бывают точечные.
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