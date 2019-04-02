По его мнению, подписанный Договор о создании Союзного государства "объединяет самых близких партнеров и добрых соседей": "Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции".
Лукашенко считает, что нынешняя ситуация в мире ставит перед двумя государствами новые задачи по дальнейшему укреплению СГ с учетом национальных интересов и принципов равноправия.
Глава белорусского государства уверен, что есть все необходимое для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.
По традиции Лукашенко также поздравил высших должностных лиц России.
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