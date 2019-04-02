Доверие и взаимопонимание будут и дальше оставаться определяющими характеристиками союзного строительства. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня единения народов Беларуси и России.
Baltarusijoje viešintis Putinas apsilankė prezidento Lukašenkos tėviškėje
© Sputnik / Scanpix

По его мнению, подписанный Договор о создании Союзного государства "объединяет самых близких партнеров и добрых соседей": "Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции".

Лукашенко считает, что нынешняя ситуация в мире ставит перед двумя государствами новые задачи по дальнейшему укреплению СГ с учетом национальных интересов и принципов равноправия.

Статьи по теме:
Лукашенко назвал условия более тесного сотрудничества с ЕС  (11)
"Бессмертному полку" в Беларуси отказывают в регистрации  (18)

Глава белорусского государства уверен, что есть все необходимое для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

По традиции Лукашенко также поздравил высших должностных лиц России.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Польские СМИ: Варшава Путина не пригласила, а поедет ли Лукашенко? (63)

Россия пока что не раздула большой скандал из-за того,...

Архипелаг Беларусь: как преодолеть раскол в белорусском обществе (12)

Чтобы объединиться, сторонам белорусского общества...

Владимир Скрипов. "Токсичен" ли Владимир Макей? Миф или шанс? (23)

Гадать о том, когда же Лукашенко навластвуется...

Лукашенко: Весь мир смотрит на Беларусь — от Норвегии до стран Африки (15)

Беларусь сегодня стала центром региона, весь мир теперь...

Беларусь

В коровнике, который разругал Лукашенко, умер чиновник (4)

Чиновника Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца...

Путин дает $600 млн кредита, а Беларусь прекращает реэкспорт "санкционки"

Беларусь получит от России государственный кредит для...

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения Беларуси и России (4)

Доверие и взаимопонимание будут и дальше оставаться...

В МИД Беларуси назвали Калиновского крупным историческим деятелем

Пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз назвал "ошибочным...

Признанный в Литве военным преступником генерал-лейтенант Усхопчик: "Меня не выдадут" (158)

27 марта 2019 г. Вильнюсский окружной суд объявил...

TOP новостей

Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (77)

Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...

Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (2)

Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...

Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (102)

Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...

Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы

Профсоюз медработников системы учреждений лишения...

Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)

В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...