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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему поступила информация об еще одном отряде «боевиков», переброшенных в Беларусь.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

— Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг, — сказал Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту. — Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах. Мы их всех отловим.

Ранее белорусские власти говорили, что в общей сложности в Беларусь планируется направить 180−200 «боевиков».

Лукашенко также заявил, что уже задержанные 33 россиянина дали показания, что были направлены специально в Беларусь.

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— Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать, — сказал он.

Президент призвал российскую сторону не манипулировать фактами: «Прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации».

Также по его словам, на дестабилизацию ситуации в Беларуси брошены миллиарды долларов. Он не уточнил, кем именно.

Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками».

Консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев заверил, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в Беларусь был именно транзитный проезд. Конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке.

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Tut.by
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