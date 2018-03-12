Лукашенко после выборов в России намерен обсудить серьезные вопросы

Лукашенко и госсекретарь Союзного государства Рапота в ходе встречи 12 марта в Минске обсудили перечень вопросов и сроки проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, сообщает пресс-служба президента.
Дата проведения очередного заседания ВГС не называется. Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.
"Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести ВГС", — отметил глава государства.
"У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить", — подчеркнул Лукашенко.
До этого необходимо, чтобы правительства и ведомства двух стран проработали соответствующие вопросы, добавил президент. "Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов — то, что должны решать министры и другие члены правительства", — отметил он.
По словам Лукашенко, в России в условиях президентской избирательной кампании активизируются не только разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество в целом. "В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси. Но, к нашей радости, к лучшему. Потому что не только активизируется общество в преддверии президентских выборов, но и экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем", — сказал официальный лидер.
Рапота подчеркнул, что повестки дня предстоящих заседаний Совета министров и Высшего госсовета Союзного государства сформированы. "Я вам об этом доложу. Идет работа. Думаю, что будет о чем поговорить тогда, когда определяться сроки и того, и другого мероприятия", — сказал Рапота.
"Действительно, накопилось много вопросов. Это естественно. Потому что все-таки мы все работаем. Когда я говорю "мы", я имею виду и российскую сторону, и белорусскую, все институты Союзного государства", — добавил он.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта.
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