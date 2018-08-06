Во время посещения Миорской центральной районной больницы Александр Лукашенко попросил рожать больше детей и оказывать помощь старикам. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
© Foto - president.gov.by

"Минимум три-четыре ребенка надо рожать", — попросил Александр Лукашенко молодых мам во время посещения родильного отделения больницы в Миорах.

Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на оказание помощи пожилым людям, особенно одиноким. "Надо убеждать этих людей, которые одиноки, которым трудно, чтобы они хотя бы перезимовали в этой больнице. Ничего тут зазорного нет. Это старики, и мы должны их досмотреть", — подчеркнул он.

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По данным Белстата, численность населения Беларуси на начало 2018 года составила 9,49 млн человек. Годом ранее — 9,5 млн человек. В 2017 году в Беларуси родились 102,5 тысячи детей, в 2016 — 117,8 тысячи детей.

Суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси также падает — с 1,73 в 2016 году до 1,54 в 2017 году.

Александр Лукашенко не в первый раз обращает внимание на проблемы с демографией в Беларуси.

"У меня была встреча в женском коллективе. Я говорю: первый ребенок — это ваш, второй тоже ваш. Третий ребенок — это мой и чуть-чуть ваш. На сто процентов пятый и следующий — это мой. Так что рожайте. Я за вас этого не могу", — заявил президент в одном из своих посланий.

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