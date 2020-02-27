«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — “понуждение к интеграции”). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — сказал официальный лидер.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным белорусская сторона инициировала реальную интеграцию «наших государств — России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость».

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.