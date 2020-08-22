"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его цитирует агентство БелТА.

Он заявил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать". "Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает", - посетовал Лукашенко. "Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", - сказал он.

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения", - отметил Лукашенко, добавив, что теперь ситуация стабилизировалась: "кто хочет, тот работает, кто не хочет, тот не работает".

На фоне массовых протестов сотрудники белорусского телевидения стали проявлять нелояльность к властям и присоединяться к забастовочному движению. 17 августа они вышли на забастовку у здания на улице Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, потребовав признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. О намерении объявить забастовку также заявили сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.

В 9 утра в эфире телеканала "Беларусь 1" транслировали новости в привычном формате. При этом, как следует из видео телеграм-каналов "Nexta Live" и "Беларусь головного мозга", в какой-то момент в эфире телеканала несколько секунд показывали пустой диван, без ведущих. ТАСС отметил, что в эфире транслируют старые эфиры новостей вместо передач, заявленных в телепрограмме.

19 августа Tut.by показал интервью режиссера канала "Беларусь 3" Алены Мартиновской, где она рассказала, что "прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму". Источник "Нашей Нивы" уточнил, что руководство заявляло, будто на замену бастующих "найдется автобус квалифицированных кадров из России". Тех же, кто присоединился к забастовке, перестали пускать в здание. Сообщалось, что работников из России прислал телеканал RT, им был обещан соцпакет и зарплата в 5000 белорусских рублей (2040 долларов). При этом белорусские специалисты получают на руки не более 1,5 тысяч рублей за аналогичную работу.