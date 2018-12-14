"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил А. Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске.

"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", сказал А.Лукашенко.

По словам президента, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции". "Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый манёвр - ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - рассказал А. Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". "Тогда (в начале 2000-х годов - ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу", - сказал А.Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Москву развивать союзные отношения без шантажа.

"Шантажировать Беларусь, наклонить, стать коленом на грудь – бесполезно", - заявил А.Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске.

Он подчеркнул, что интеграция Беларуси и России должна развиваться "во имя единения народов" и без "закулисных махинаций".

"Надо исполнять договор (Союзный договор – ИФ) и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений", - продолжил президент. Вместе с тем глава государства отметил, что "чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности".

Кроме того, он сообщил, что накануне получил информацию, что "правительство России понимает, что надо идти шаг за шагом, решать экономические вопросы". "У нас, у Беларуси и России, приняты решения, давно надо было это исполнять. И если это так, то мы двумя руками "за", - сказал президент.

Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Беларуси и России заявил, что Россия готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.

По словам главы российского правительства, есть два варианта развития российско-белорусского интеграционного проекта, и один из них - консервативный.

"При сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано на сегодняшний момент, (осуществлять проект) без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в Договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этом Договоре", - сказал Д.Медведев.

Второй же вариант развития интеграции с Беларусью основан на повышении ее уровня до пределов, установленных в Договоре "с одновременным повышением взаимозависимости экономик, возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов интеграции", - сказал Д.Медведев.