По словам Лукашенко, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, и оба они понимают проблему конфликта как войну на земле Украины. Лукашенко уточнил, что Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны и понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил. Поэтому в урегулировании конфликта должны принять действенное участие страны Европы. "Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало", - констатировал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер вновь высказался о необходимости привлечения США к украинской проблеме, отметив, что США вовлечены во все политические и экономические процессы. При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что "Европа ничего не делает" по урегулированию конфликта. "Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано", - заключил Лукашенко. О необходимости привлечь к переговорам США он говорил и в октябре прошлого года.

Он также обратил внимание на возникшую опасность противостояния между Востоком и Западом, градус в отношениях которых уже достиг, по его мнению, предела. Белорусский лидер отметил, что процесс разрушения контроля над вооружениями де-факто вышел на финишную прямую после недавнего выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг, считает Лукашенко, является "последним рубежом". Он уверен, что если Москва и Вашингтон не договорятся о его продлении, то уже к 2021 году ядерное оружие в мире вообще не будет регулироваться. "Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно - пропасть", - заключил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение конфликта на Украине является гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем. "Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", - отметил Песков. "Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", - добавил он, напомнив, что с точки зрения Кремля Россия не является участницей этого конфликта.

Как заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" политолог Дмитрий Орешкин, президент Беларуси хочет продемонстрировать свою самостоятельность и независимость в связи с ситуацией в Донбассе, в том числе и потому, что осознал свою невозможность "быть начальником единого государства России и Беларуси". "Лукашенко ясно дает понять, что всю шумную риторику пропускает мимо ушей и трезво, прагматично, в европейском стиле оценивает ситуацию. А то, что он позволяет себе эту правоту демонстрировать, означает, что он перестал бояться России и чувствует себя достаточно самостоятельным для того, чтобы делать такие заявления", - отметил Орешкин.

С точки зрения эксперта, Лукашенко занят созданием собственной белорусской идентичности, и все увереннее позиционирует себя как независимого политического лидера, который одинаково с уважением относится и к России, и к Западу. Вместе с тем это заявление президента Беларуси вряд ли повлияет на отношения с Россией, так как оба государства не зависят друг от друга. "Лукашенко очень хорошо понимает баланс интересов и сил и делает то, что считает нужным", - заключил Орешкин.