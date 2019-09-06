Будет профинансировано восстановление родовой усадьбы Наполеона Орды в урочище Красный Двор Ивановского района Брестской области, создание экспозиции Музея белорусской малеванки на базе историко-культурного музея-заповедника "Заславль".
Предусмотрены деньги на консервацию костела в Мстиславле, консервацию и фрагментарную реставрацию замка в Гольшанах, реставрацию часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и отслоенной живописи XVIII—XIX столетий Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
"Осуществление этих проектов будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, расширению их туристического потенциала", — говорится в сообщении.
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