Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в сюжете.
По информации TUT.BY, до назначения нового состава правительства действующие министры будут исполнять обязанности.
Днем 3 июня президент провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства. В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.
Президент заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.
— Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, — сказал президент.
О намерении до выборов сформировать новый состав правительства Лукашенко заявил 25 мая. 29 мая президент пообещал «в ближайшее время» назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а «после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности».
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/687302.html
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы об отмене карантина: снимут не все ограничения (28)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...
До вступления в силу нового режима дальнейшего смягчения карантина не будет (7)
Правительство Литвы на заседании в среду решило...
Суткус: никаких взяток я никому не давал и не брал (4)
Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас...
На смену огромным расходам идет экономия: согласно прогнозам, жители Литвы в этом году отложат 32 млн. евро (43)
Изменения, которые наблюдаются в экономике,...
Кирилл Атаманчик, мигрант из Беларуси: для кого-то Вильнюс – это аэропорт "Минск-3", а для меня – культурная столица (65)
Кирилл – мигрант с большим опытом. Он живет в Литве...