Лукашенко отменил указ о "лжепредпринимательстве"

В Беларуси отменен указ № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" (указ о "лжепредпринимательстве"). Отмена документа предусмотрена указом № 151, который Александр Лукашенко подписал 18 апреля.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

"Признан утратившим силу указ от 23 октября 2012 года № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Резонансный указ № 488 вступил в силу в 2013 году и был призван усилить борьбу с так называемыми лжепредпринимательскими структурами. Такие организации госорганы стали включать в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Ссылаясь на нормы 488-го указа, проверяющие органы стали аннулировать все сделки, которые когда-либо заключали организации, попавшие в реестр.

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Бизнес-союзы подчеркивали, что это привело к санкциям и в отношении добросовестных предпринимателей, а указ № 488 по сути стал инструментом экономических репрессий в стране, негативным фактором для белорусских и иностранных инвесторов.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, отвечая 18 ноября прошлого года на вопросы журналистов в Палате представителей, сообщил, что действие указа № 488 планируется полностью отменить 1 января 2019 года. "Отдельные моменты, которые направлены на пресечение деятельности лжепредпринимательских структур, войдут и уже включены в Налоговый кодекс, который вступит в силу с будущего года", — пояснил чиновник.

Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с января 2019 года.

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