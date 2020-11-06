Он отметил, что «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик у нас не преодолен». Лукашенко уверил, что политики здесь нет, решение временное. Фрагмент встречи показали в вечернем эфире ОНТ.

— Все государства прибегают к этим методам. Если мы говорим о том, что границы государства у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов нашей страны, ну, естественно, с Запада, с Россией у нас нет границ. Потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше.

Во время совещания он высказался про уезжающих врачей: «Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал».

— Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются, — сказал Лукашенко.

— А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10−15 раз дороже, — отметил он.

Лукашенко отметил, что «поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты».

29 октября Беларусь закрыла границы со странами Евросоюза и Украиной для отдельных категорий физических лиц.