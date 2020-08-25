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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента.

18 августа стало известно, что после видеообращения Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Он планирует вернуться в Беларусь в ближайшее время.

В своем втором видеообращении Лещеня призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов.

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Tut.by
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