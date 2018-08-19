Лукашенко: Осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально

Осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально, заявил Александр Лукашенко 18 августа, назначая новое руководство правительства и министерств.
Aliaksandras Lukašenka
© AFP/Scanpix

"Я уже говорил, что внимательно отслеживаю реакцию общества на мои решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране", — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что, естественно, мнения есть разные. "Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет", — заявил он.

Статьи по теме:
Лукашенко сменил верхушку "пофигического" правительства  (6)
Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете  (4)

"В повестке дня эти вопросы стоят давно. По крайней мере передо мной как президентом. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Было поручено главе администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны", — напомнил глава государства.

"Вы прекрасно знаете, что такое гражданское общество в Беларуси. Это не те, кто ходит по площадям и болтает. Это руководители нашей женской организации, молодежной организации, профсоюзов и ветеранской организации... Как мне было доложено, такие консультации были проведены. И те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены", — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Кроме того, назначен ряд новых министров, а также председатель Государственного военно-промышленного комитета.

БелаПАН
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Лукашенко взялся за рванувших на заработки белорусов (6)

В Беларуси озадачились "ощутимой" трудовой миграцией....

Лукашенко в ярости устроил разнос правительству за "пофигизм" (86)

По итогам двухдневного визита в Оршанский район...

Лукашенко раскритиковал Россию за "варварское" отношение к белорусской экономике (50)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекает...

Имантас Мелянас: Главное – не позволить Путину поглотить Беларусь (100)

Главное – это не позволить Путину поглотить Беларусь....

Беларусь

Лукашенко: Осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально

Осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально,...

Лукашенко сменил верхушку "пофигического" правительства (6)

Александр Лукашенко сменил руководство правительства....

Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете (4)

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в...

Лукашенко взялся за рванувших на заработки белорусов (6)

В Беларуси озадачились "ощутимой" трудовой миграцией....

Лукашенко в ярости устроил разнос правительству за "пофигизм" (86)

По итогам двухдневного визита в Оршанский район...

TOP новостей

Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за столкновений с палестинцами (1)

Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с...

Германия хочет придать динамику минскому процессу (9)

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, при условии...

Погода: после свежего воскресенья нас снова ожидает волна тепла (1)

В ближайшее время ожидается переменчивая погода: после...

Глава LRT: Предложение премьера Литвы усилить сигнал на Польшу не оправдается (8)

Предложения премьер-министра Литвы Саулюса...

Литва готовится принять соотчичей, переезжающих из кризисных зон (50)

Несколько министерств подготовили поправки,...