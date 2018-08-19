Лукашенко: Осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально

"Я уже говорил, что внимательно отслеживаю реакцию общества на мои решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране", — цитирует президента его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что, естественно, мнения есть разные. "Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет", — заявил он.
"В повестке дня эти вопросы стоят давно. По крайней мере передо мной как президентом. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Было поручено главе администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны", — напомнил глава государства.
"Вы прекрасно знаете, что такое гражданское общество в Беларуси. Это не те, кто ходит по площадям и болтает. Это руководители нашей женской организации, молодежной организации, профсоюзов и ветеранской организации... Как мне было доложено, такие консультации были проведены. И те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены", — отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Кроме того, назначен ряд новых министров, а также председатель Государственного военно-промышленного комитета.
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