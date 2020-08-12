— Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом Безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления, — заявил глава государства.

Президент заявил, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики.

— Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики, — поручил президент.

— Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. — прим. ред.) на работу тем, кто не работает, — сказал он.

— И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно, — отметил Лукашенко.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний. На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

Три дня после выборов президента Беларуси на улицы городов страны выходят люди. Акции протеста перерастают в столкновения с силовиками. МВД сообщило, что на протестных акциях в ночь на 11 августа задержаны более двух тысяч человек, сутками ранее — три тысячи. Во время вчерашних протестов задержали более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Медики сообщают о десятках пострадавших: протестующих и силовиков.

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